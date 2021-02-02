İngiltere’de Covid-19 salgının simge isimlerinden Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

İngiltere’de koronavirüs salgının başında Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) 33 milyon sterlinden fazla bağış toplayan ve Kraliçe II. Elizabeth’ten şövalye ünvanı alan 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, hayatını kaybetti.

HENÜZ AŞI OLMAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra nefes almakta zorluk çektiği için Bedford hastanesine kaldırılan Moore’un aynı zamanda zatürree tedavisi gördüğü için henüz Covid-19 aşısı olmadığı belirtilmişti.

Tom Moore’un kızları Hannah ve Lucy yaptıkları açıklamada, "Sevgili babamız Yüzbaşı Tom Moore’un ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü duyuruyoruz. Hayatının son saatlerinde onunla birlikte olduğumuz için çok minnettarız. Başucunda onunla sohbet ederek, çocukluğumuzu ve harika annemizi anarak saatler geçirdik" dedi.

"EN DERİN TAZİYELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Bedfordshire Hastaneleri NHS Vakfı’nın Başhemşiresi Liz Lees ise yaptığı açıklamada, "Yüzbaşı Tom Moore ile ilgilenmek bizim muazzam bir ayrıcalığımız oldu. Bu inanılmaz üzücü zamanda ailesi ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.