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İngiltere’de Covid-19 salgının simge isimlerinden Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

02.02.2021 21:26 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de Covid-19 salgının simge isimlerinden Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Korona virüs salgınında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) milyonlarca bağış toplayan Yüzbaşı Tom Moore, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.

İngiltere’de koronavirüs salgının başında Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) 33 milyon sterlinden fazla bağış toplayan ve Kraliçe II. Elizabeth’ten şövalye ünvanı alan 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, hayatını kaybetti.

HENÜZ AŞI OLMAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra nefes almakta zorluk çektiği için Bedford hastanesine kaldırılan Moore’un aynı zamanda zatürree tedavisi gördüğü için henüz Covid-19 aşısı olmadığı belirtilmişti.

Tom Moore’un kızları Hannah ve Lucy yaptıkları açıklamada, "Sevgili babamız Yüzbaşı Tom Moore’un ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü duyuruyoruz. Hayatının son saatlerinde onunla birlikte olduğumuz için çok minnettarız. Başucunda onunla sohbet ederek, çocukluğumuzu ve harika annemizi anarak saatler geçirdik" dedi.

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"EN DERİN TAZİYELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Bedfordshire Hastaneleri NHS Vakfı’nın Başhemşiresi Liz Lees ise yaptığı açıklamada, "Yüzbaşı Tom Moore ile ilgilenmek bizim muazzam bir ayrıcalığımız oldu. Bu inanılmaz üzücü zamanda ailesi ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yüzbaşı Tom Moore’un trajik ölümünü öğrendiğimiz için çok üzgünüz” dedi.

Wallace, "Ulusal acil durumlarda normal insanlar olağanüstü şeyler yapar ve zorlukların üzerinden gelmek için hepimize ilham verir. Bu krizden önce daha az kişi Yüzbaşı Tom Moore’u duymuş olacak, ama şimdi onun katkısı ve örnek oluşu hepimizin içinde yaşıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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