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İngiltere'de Delta varyantı alarmı! Hamileler aşılansın çağrısı yapıldı

30.07.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delta varyantı kaynaklı koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hamile kadınlara ilişkin uyarı seviyesi yükseltildi. "Aşılar hayat kurtarıyor" diyen İngiliz sağlık yetkilisi, anne adaylarının ve bebeklerinin korunmasının önemine dikkati çekti.

İngiltere'de Delta varyantı alarmı! Hamileler aşılansın çağrısı yapıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede dünya genelinde aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürerken, gebe kadınlarla ilgili kritik bir çağrı yapıldı.

İngiltere Ebelik Baş Görevlisi Jacqueline Dunkley-Bent, hamilelere en kısa sürede koronavirüs aşısı uygulanması gerektiğini söyledi.

"HAMİLELER AŞILANSIN" ÇAĞRISI

BBC'nin haberine göre, ülkedeki tüm sağlık sektörü çalışanlarına seslenen Dunkley-Bent, aşı olmayan hamile kadınların bu konuda cesaretlendirilmesi için harekete geçilmesini istedi.

Pandemiden korunma noktasında aşılanmanın önemini vurgulayan Dunkley-Bent, "Aşılar hayat kurtarıyor ve sizi, bebeğinizi, sevdiklerinizi güvende ve hastaneden uzak tutuyor." ifadesini kullandı.

KRİTİK VERİLER ORTAYA ÇIKTI

İngiliz yetkilinin çağrısı, aşı yaptırmayan yüz binlerce İngiliz vatandaşın ve doğum nedeniyle hastaneye yatması gereken aşısız anne adaylarına dair verilerin ortaya çıkmasının ardından geldi. Ayrıca son dönemde Delta varyantı kaynaklı vakalar da İngiltere'de artışa geçmiş durumda.

Veriler, İngiltere'de son üç ay içinde koronavirüse yakalanan 171 hamilenin hastanede bakıma ihtiyaç duyduğunu ve söz konusu kişilerin tamamen aşılanmadığını gösteriyor.

GEBE KADINLARA ÖNERİLEN İKİ AŞI

Gebe kadınların aşılanıp aşılanmaması gerektiğine yönelik tartışmalar sürerken, Nisan 2021'in ortasından bu yana Pfizer ve Moderna aşıları bu kesimdeki insanlara öneriliyor. İkinci dozun, ilk aşıdan 8 hafta sonra yaptırılması tavsiye ediliyor.

İngiltere Halk Sağlığı'na (NHS) göre, ülkedeki yaklaşık 51 bin 724 hamile, şimdiye kadar koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Bunların 20 bin 648'ine ikinci doz uygulanmış durumda.

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koronavirüs (Covid-19) İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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