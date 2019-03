İngiltere'de dev 'Brexit'i halka bırakın' yürüyüşü

People's vote (Halkın oyları) organizasyonunun düzenlediği “Put it to the People” (Halka bırakın) yürüyüşü Hyde Park'tan başladı. İngiltere Parlamentosu önünde sona ermesi beklenen yürüyüşe 1 milyon kişi katıldı. Yürüyüş için bir açıklama yapan People's Vote organizasyonu, Brexit konusunda hükümetin İngiliz halkına son fikirlerini sormadan hareket edemeyeceğini ve kendi görüşlerinin alınmasını talep ettiklerini belirmişti.