İngiltere'de dikkat çeken araştırma! "Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Aynı evde yaşadığı ebeveynleri ya da akrabaları koronavirüs yakalanmasına rağmen test sonuçlarında negatif sonuç çıkmaya devam edenlerin sırrı ortaya çıktı.

"T- HÜCRELERİ VİRÜSÜ YOK EDİYOR"

İngiltere'de bilim insanları aynı evde yaşadığı bütün aile fertleri koronavirüs olmasına rağmen semptom göstermeyen ve negatif test sonucu elde eden bireylerin “boş enfeksiyon” deneyimi yaşadığını tespit etti. Vücuttaki T-hücrelerinin virüsü yok ettiğini tespit eden İngiliz bilim insanları bu keşfin gelecekte geliştirilecek aşılarda yeni bir yöntemi de tetikleyebileceğini söyledi.

“T-HÜCRELERİ ARTIYOR”

London College Üniversitesi’nde görevli olan ve araştırmayı yürüten Leo Swadling, “Herkesin yakın çevresinde duyduğu bu kişilerin neden koronavirüs olmadığını inceledik. Fakat bu insanların genel olarak virüsle temas edip etmediğini ya da vücudun doğal yollarla virüsü yenip yenmediğini bilmiyorduk” dedi.

Bilim insanları İngiltere’de salgının ilk dalgasında görevli sağlık çalışanlarının kan değerlerini inceledi. Araştırmada Covid-19’a yoğun maruz kalan 58 kişinin koronavirüs testinin negatif çıktığını tespit eden uzmanlar fakat bu kişilerin T-hücresinde bir artış meydana geldiği tespit edildi. Bu artışın koronavirüse maruz kalmamış kişilere oranla daha yüksek olduğu belirtilirken, “Bu araştırma bize insanlardaki T-hücrelerinin önceki hastalıklardan ve gripten dolayı bir hafızası olduğunu ve dolayısıyla insanları Covid-19’dan da koruduğunu düşündürüyor” açıklaması yapıldı.

"YILLARCA İNSANI KORUYABİLİR"

Koronavirüsün yayılmasının başında T-hücrelerinin bu virüsü fark ederek vücudu uyardığını açıklayan Reading Üniversitesi’nde görevli Alexander Edwards, “Bu araştırma bize bağışıklık sistemini aktive edecek fakat semptom göstermeyecek kadar virüse maruz kalanların sonuçlarını gösterdi” yorumunu yaptı.

Öte yandan T-hücresinin yarattığı bağışıklığın antikorların yarattığı bağışıklıktan çok daha uzun olduğu ve yıllarca insanı koruyabildiği tespit edildi. Şu ana kadar geliştirilen aşılar genel olarak antikorlar ile ilgili. Antikorlar koronavirüs durdururken buna karşılık etkisi de zaman içinde azalıyor. T-hücrelerinin yarattığı koruma ise uzun süre devam ediyor.

Bilim insanları T-hücresine yönelik bir aşının gelecekte benzer hastalıkları engelleyebileceğini dile getirdi.

