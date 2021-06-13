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İngiltere'de dikkat çeken araştırma! İşte yeni koronavirüs belirtileri

13.06.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan koronavirüs araştırmasında bazı semptomlar listeden çıkarılırken, Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi.

İngiltere'de dikkat çeken araştırma! İşte yeni koronavirüs belirtileri

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırma yapılıyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüse yakalananlarda bazı semptomlar listeden çıkarılırken, Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi.

Haber Global'in İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın "şimdi farklı davrandığını"nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

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Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (yüzde 66), boğaz ağrısı (yüzde 53), burun akıntısı (yüzde 49) ve ateş (yüzde 42), oranında görüldü.

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Hindistan

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