İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

İngiltere'nin doğum yapan ilk erkeği ünvanına sahip olan Hayden, şimdiyse operasyonla göğüslerini aldırdı.

İngiltere'de doğum yapan ilk erkek unvanını almıştı

1 / 24 İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Hayden Cross, kadın olarak dünyaya gelmişti.

2 / 24 Hayatına erkek olarak devam etmek isteyen Hayden, bir dizi operasyon sonrası tamamen erkek vücuduna kavuşmuştu.

3 / 24 Fakat Cross, buna rağmen hamile kalmayı başardı. 2017 senesinde bir kız çocuğa hamile kalan Cross, İngiltere'nin doğum yapan ilk erkeği ünvanını kazandı.

4 / 24 Cross, şimdiyse gelecek yıl olacağı son vücut değiştirme ameliyatı öncesinde operasyonla göğüslerini aldırdı.

5 / 24 Genç adam "Bir sonraki operasyondan sonra, sahip olduğum yaşamla baş edebileceğimi hissediyorum. Neredeyse mükemmel bir hayata sahibim. " diye konuştu.

6 / 24 Yaklaşık 5,000 Sterline (yaklaşık 40 bin TL) malolan göğüs aldırma ameliyatı Haziran ayında gerçekleşti.

7 / 24 Cross gelecek yıl, 19.200 Sterlin (yaklaşık 155 bin TL) değerinde bir cinsiyet değiştirme ameliyatı daha olmayı planlıyor.

8 / 24 The Sun'ın geçen sene yaptığı habere göre, Hayden Facebook'ta tanıştığı ismini bilinmeyen bir donordan aldığı spermle hamile kalmıştı. Genç adamın kızı Trinity-Leigh, Haziran 2017'de doğmuştu.

9 / 24 Hayden “Tek istediğim ebeveyn olmaktı. Olmasını hayal ettiğim her şey oldu." diye konuştu.

10 / 24 Hayden, tek korkusunun sperm vericisinin bir gün kısmi velayet talebinde bulunmaya çalışması olduğunu söylüyor.

11 / 24 İngiltere'nin Gloucester kentinde yaşayan adam, son altı yılını bir erkek olarak yaşadı.

12 / 24 Ancak hamile iken, bebeğe zarar verebilme tehlikesinden dolayı testosteron hormonu almayı bıraktı.

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