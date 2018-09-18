İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

İngiltere'nin doğum yapan ilk erkeği ünvanına sahip olan Hayden, şimdiyse operasyonla göğüslerini aldırdı.
İngiltere'de doğum yapan ilk erkek unvanını almıştı
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İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Hayden Cross, kadın olarak dünyaya gelmişti.
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Hayatına erkek olarak devam etmek isteyen Hayden, bir dizi operasyon sonrası tamamen erkek vücuduna kavuşmuştu.
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Fakat Cross, buna rağmen hamile kalmayı başardı. 2017 senesinde bir kız çocuğa hamile kalan Cross, İngiltere'nin doğum yapan ilk erkeği ünvanını kazandı.
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Cross, şimdiyse gelecek yıl olacağı son vücut değiştirme ameliyatı öncesinde operasyonla göğüslerini aldırdı.
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Genç adam "Bir sonraki operasyondan sonra, sahip olduğum yaşamla baş edebileceğimi hissediyorum. Neredeyse mükemmel bir hayata sahibim. " diye konuştu.
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Yaklaşık 5,000 Sterline (yaklaşık 40 bin TL) malolan göğüs aldırma ameliyatı Haziran ayında gerçekleşti.
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Cross gelecek yıl, 19.200 Sterlin (yaklaşık 155 bin TL) değerinde bir cinsiyet değiştirme ameliyatı daha olmayı planlıyor.
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The Sun'ın geçen sene yaptığı habere göre, Hayden Facebook'ta tanıştığı ismini bilinmeyen bir donordan aldığı spermle hamile kalmıştı. Genç adamın kızı Trinity-Leigh, Haziran 2017'de doğmuştu.
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Hayden “Tek istediğim ebeveyn olmaktı. Olmasını hayal ettiğim her şey oldu." diye konuştu.
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Hayden, tek korkusunun sperm vericisinin bir gün kısmi velayet talebinde bulunmaya çalışması olduğunu söylüyor.
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İngiltere'nin Gloucester kentinde yaşayan adam, son altı yılını bir erkek olarak yaşadı.
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Ancak hamile iken, bebeğe zarar verebilme tehlikesinden dolayı testosteron hormonu almayı bıraktı.
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