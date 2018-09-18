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İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 08:18 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Hayden Cross, dünyaya kadın olarak gelmişti. Yaptırdığı bir dizi operasyon sonrası erkek olan kadın, aldığı hormon tedavisine rağmen hamile kalabildi.

İngiltere'nin doğum yapan ilk erkeği ünvanına sahip olan Hayden, şimdiyse operasyonla göğüslerini aldırdı.

İngiltere'de doğum yapan ilk erkek unvanını almıştı

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İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Hayden Cross, kadın olarak dünyaya gelmişti.
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Hayatına erkek olarak devam etmek isteyen Hayden, bir dizi operasyon sonrası tamamen erkek vücuduna kavuşmuştu.
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Fakat Cross, buna rağmen hamile kalmayı başardı. 2017 senesinde bir kız çocuğa hamile kalan Cross, İngiltere'nin doğum yapan ilk erkeği ünvanını kazandı.
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Cross, şimdiyse gelecek yıl olacağı son vücut değiştirme ameliyatı öncesinde operasyonla göğüslerini aldırdı.
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Genç adam "Bir sonraki operasyondan sonra, sahip olduğum yaşamla baş edebileceğimi hissediyorum. Neredeyse mükemmel bir hayata sahibim. " diye konuştu.
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Yaklaşık 5,000 Sterline (yaklaşık 40 bin TL) malolan göğüs aldırma ameliyatı Haziran ayında gerçekleşti.
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Cross gelecek yıl, 19.200 Sterlin (yaklaşık 155 bin TL) değerinde bir cinsiyet değiştirme ameliyatı daha olmayı planlıyor.
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The Sun'ın geçen sene yaptığı habere göre, Hayden Facebook'ta tanıştığı ismini bilinmeyen bir donordan aldığı spermle hamile kalmıştı. Genç adamın kızı Trinity-Leigh, Haziran 2017'de doğmuştu.
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Hayden “Tek istediğim ebeveyn olmaktı. Olmasını hayal ettiğim her şey oldu." diye konuştu.
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Hayden, tek korkusunun sperm vericisinin bir gün kısmi velayet talebinde bulunmaya çalışması olduğunu söylüyor.
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İngiltere'nin Gloucester kentinde yaşayan adam, son altı yılını bir erkek olarak yaşadı.
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Ancak hamile iken, bebeğe zarar verebilme tehlikesinden dolayı testosteron hormonu almayı bıraktı.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinsiyet değişikliği

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