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  4. İngiltere’de düşen ABD savaş uçağı: Ne uçak var ne pilot!

İngiltere’de düşen ABD savaş uçağı: Ne uçak var ne pilot!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 15:37 | Son Güncelleme

İngiltere’de Kuzey Denizi’ne düşen savaş uçağına ilişkin kritik açıklama geldi.

İngiltere’de düşen ABD savaş uçağı: Ne uçak var ne pilot!

İngiltere’de Kuzey Denizi’ne düşen savaş uçağına ilişkin kritik açıklama geldi.

48’inci Fighter Wing komutanı Albay Will Marshall, “Arama kurtarmaları sürüyor. Şu anda pilot da uçak da kayıp” dedi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere’nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi’ne düştü. Savaş uçağının bağlı olduğu 48’inci Fighter Wing’in komutanı Albay Will Marshall, kazaya ilişkin görüntülü mesaj yayınladı.

Marshall, “Arama kurtarma çalışmaları hala devam etmekte. Şu anda pilot da uçak da kayıp. Pilotun ailesine saygıya öncelik vererek sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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