HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar

İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar

03.07.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bir restoran, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasını, ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladı.

Başkent Londra'da 5 şubesi bulunan ve kebaplarıyla ünlü restoranın işletmecileri, Old Street'teki şubelerinde, istifa eden eski Bakan Hancock'un görevini bırakmasını farklı bir yöntemle kutlayarak gündeme geldi.

HALKA ÜCRETSİZ KEBAP

Restoranın sosyal medya hesabından, istifasını memnuniyetle karşıladıkları bakanın elinde kebapla fotoğraflarını paylaşan işletme sahipleri, Hancock'un görevi bırakmasını kutlamak için 1000 kebabın halka ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

Bakanın istifasının ücretsiz kebap dağıtılarak kutlanması, müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İngiltere Sağlık Bakanı'nın yasak aşkı yıllar önceye mi dayanıyor? Şifreli paylaşım gündem olduİngiltere Sağlık Bakanı'nın yasak aşkı yıllar önceye mi dayanıyor? Şifreli paylaşım gündem oldu

HALK İSTİFADAN MEMNUN

Restorana gelen ve kebabı çok sevdiğini söyleyen müşterilerden biri, Hancock'un geç de olsa istifa ederek doğru olanı yaptığı belirtti ve "Daha önce istifa etse daha iyi olurdu ama hiç olmamasından iyidir." ifadesini kullandı.

Restoranda çalışan şeflerden Sam, herkesin Hancock'un kararlarından bıktığını dile getirerek, "Bu (Hancock'un istifası) kesinlikle kutlamamız gereken bir şeydi." değerlendirmesinde bulundu.

11

TARİF ADANA'DAN

Ortakları Ed, Stephen ve Manu'nun daha önce Türkiye'de bulunduğunu ve Adana'yı ziyaret ettiğini söyleyen Sam, burada Adana kebabın tarifini öğrendiklerini söyledi.

Restoran sahipleri, kutlama etkinliği kapsamında, kanserle mücadeleyi destekleyen bir hayır kurumu için de bağış topladı.

İşletme, bağışın 1000 sterlini geçmesi durumunda 100 kebap daha dağıtacaklarını açıkladı.

Restoranın menüsünde, eski teknikler ve ateşte pişirme yöntemiyle hazırlanan kebaplar arasında Adana'nın coğrafi işaret tescilli ürünü "Adana kebabı" da yer alıyor.

Eşini aldatan İngiltere Sağlık Bakanı açıklama yaptı: Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettimEşini aldatan İngiltere Sağlık Bakanı açıklama yaptı: Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettim

"UNUTULMASINA İZİN VEREMEZDİK"

Le Bab'ın kurucu ortağı Stephen Tozer, yaptığı açıklamada, Matt Hancock'un ayrılışının hem kebap endüstrisi hem de insanlık için çok önemli ve güzel bir olay olduğunu belirterek, "Bu olayın unutulmasına izin veremezdik. 1000 bedava kebaptan daha iyi kebap ve insanlık kutlaması ne olabilir? Ayrıca iyi şeyler için biraz para toplamak amacıyla iyi hisleri kanalize etmek istiyoruz." dedi.

SKANDAL İSTİFA ETTİMİŞTİ

The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Haberde, Hancock'un, üniversite arkadaşı Coladangelo'yu, geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu.

Ancak baskılara daha fazla dayanamayan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesini gerekçe göstererek, 26 Haziran'da istifa etmişti.

Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyorHava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyor
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
Uçağa alınmadı, İstanbul'da kaldı: Benim güzel Türkiye'mUçağa alınmadı, İstanbul'da kaldı: Benim güzel Türkiye'm
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Rusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldü

Rusya'da her gün daha da kötüye gidiyor! Yüzlerce kişi öldü

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.