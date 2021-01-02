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İngiltere'de farklı Kovid-19 aşıları karıştırılarak kullanılabilecek

02.01.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de farklı Kovid-19 aşıları karıştırılarak kullanılabilecek

İngiltere hükümeti, koronavirüs (Kovid-19) hastalarına uygulanan aşıların aynı dozu stokta kalmadığı veya ilk aşının bilinmediği durumlarda farklı Kovid-19 aşılarının karıştırılarak kullanılabilmesinin yolunu açtı. Karar eleştirilere neden olurken, ABD Hastalık ve Korunma Merkezi iki farklı aşının karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

İngiltere hükümeti, sınırlı sayıdaki koronavirüs (Kovid-19) aşı stoku sorununu aşabilmek adına gerektiği durumlarda iki farklı aşı dozunun nadiren karıştırılarak uygulanmasını öneren bir yönerge açıkladı.

Hükümetin Kovid-19 aşı yönergesinde, bir hastaya uygulanan aşının aynı dozu stokta kalmadığında veya alınan ilk aşının bilinmediği durumlarda aşılama programını tamamlamak için mevcut olan aşılardan bir doz uygulanabileceği belirtildi. Aşı yönergesinde, farklı Kovid-19 aşılarının birbirinin yerine kullanılabilirliği veya bağışıklığın kapsamı hakkında bir kanıt sunulmasa da farklı dozların kullanılmasına izin verileceği ifade edildi.

İngiltere Halk Sağlığı kurumundan (PHE) Aşı Başkanı Mary Ramsay, farklı aşı dozları uygulamanın "çok nadir" durumlarda olacağını ifade ederek, "Hastalara aynı aşıyı vermek için her türlü çaba gösterilmelidir, ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ikinci bir aşı dozunu vermek, hiç vermemekten daha iyidir" dedi.

İKİ DOZUN UYGULANMA SÜRESİ 12 HAFTAYA YÜKSELDİ

İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, aşılardaki stok sorunları nedeniyle aşıya ulaşımdaki engelin kış boyunca sürebileceğini belirtti. Whitty, İngiltere hükümeti tarafından bu sorunun önüne geçebilmesi için farklı aşıların karıştırılarak kullanılacağını ve 3 hafta arayla yapılması gereken aşının ikinci dozunun uygulanma süresini 12 haftaya çıkarıldığını duyurdu.

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KARAR ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

İngiltere'de dozların uygulanmasındaki sürenin uzatılması ve farklı aşı dozlarının beraber kullanımının önerilmesi eleştirilere neden olurken, ABD Hastalık ve Korunma Merkezi iki farklı aşının karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Anthony Fauci, İngiltere'nin ikinci dozu 12 haftaya kadar erteleme yaklaşımına katılmadığını ifade etti.

(İHA)

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