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İngiltere'de flaş açıklama! Boris Johnson'ın yerine geçecek kişi için tarih verildi

11.07.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, sonbaharda ise parti liderlik seçiminin ardından başbakanlıktan istifa edeceğini açıklamıştı. İngiltere'de büyük bir deprem yaratan olayın ardından Johnson'ın yerine geçecek isimler tartışılmaya başlanmış ve bazı isimler adaylıklarını açıklamıştı. Son olarak Muhafazakar Parti'den flaş bir açıklama geldi. Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.

İngiltere'de flaş açıklama! Boris Johnson'ın yerine geçecek kişi için tarih verildi

Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifa etmişti. Johnson, sonbaharda yapılacak Muhafazakar Parti liderlik seçimi ardından başbakanlıktan da istifa edeceğini bildirmişti. Johnson'ın yerine gelecek isim tüm dünyada merak uyandırırken Muhafazakar Parti Johnson'ın yerine geçecek kişinin açıklanacağı tarihi duyurdu.

TARİH VERİLDİ

Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül’de açıklanacağı bildirildi. (İHA/AA)

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