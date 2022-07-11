İngiltere'de flaş açıklama! Boris Johnson'ın yerine geçecek kişi için tarih verildi

Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifa etmişti. Johnson, sonbaharda yapılacak Muhafazakar Parti liderlik seçimi ardından başbakanlıktan da istifa edeceğini bildirmişti. Johnson'ın yerine gelecek isim tüm dünyada merak uyandırırken Muhafazakar Parti Johnson'ın yerine geçecek kişinin açıklanacağı tarihi duyurdu.

TARİH VERİLDİ

Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül’de açıklanacağı bildirildi. (İHA/AA)



