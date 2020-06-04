HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de gazeteciye canlı yayında saldırı

İngiltere'de gazeteciye canlı yayında saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

ABD’de başlayan George Floyd protestoları bir çok ülkeye yayıldı. İngiltere'nin başkenti Londra’da da başlayan protestolarda, bir grup eylemci gazeteci Ben Avery’i ve canlı yayın ekibine saldırdı.

İngiltere'de gazeteciye canlı yayında saldırı

Eylemcilerin saldırısıyla koşmaya başlayan Avery’nin mikrofonunu bir başka eylemci kaptı. Canlı yayını bırakıp koşmaya başlayan gazetecinin zor anları, kameramanı tarafından görüntülendi.

CANLI YAYINDA KOVALAMACA

Ben Avery ve kameramanı koşarak polise sığındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avery, protestoların önce barışçıl bir şekilde başladığını ifade etti. Avery, kendisine saldıran grubun mikrofonunu kaptığını ve daha sonra cadde boyunca kendilerini kovaladığını belirtti. Avery, Londra polisine de kendisini ve ekibini korudukları için teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

Diğer Haberler
Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!

Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!

Korona aşısı maymunlar üzerinde denenmeye başlandı

Korona aşısı maymunlar üzerinde denenmeye başlandı

İlginç salgın uyarısı: Protestoları online yapın!

İlginç salgın uyarısı: Protestoları online yapın!

Bakanın konuşma sırasındaki halleri panik yarattı

Bakanın konuşma sırasındaki halleri panik yarattı

Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi

Almanya'da önlemlerin gevşetilmesi geri tepmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.