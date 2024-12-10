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İngiltere'de gizemli kayboluş... Türkiye'de mühendislik alanında önemli isim Prof. Dr. Orhan Ekren, 2 haftadır kayıp

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.12.2024 10:11
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Yaklaşık 80 yıllık Cranfield Üniversitesi'nde profesördü. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi ve Cranfield Üniversitesi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana kayıp.

İngiltere'de gizemli kayboluş... Türkiye'de mühendislik alanında önemli isim Prof. Dr. Orhan Ekren, 2 haftadır kayıp

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu bildirildi.

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YAKLAŞIK 80 YILLIK KÖKLÜ OKULDA PROFESÖRDÜ...

İngiliz güvenlik güçlerinin Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu öğrenilen Ekren'i arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Cranfield Universitesi’nde havacılık, uçuş güvenliği, uzay bilimleri gibi alanlarda sunulan eğitimlerle öne çıkan üniversitede de öğretim üyesi olan profesör adeta sırra kadem bastı.

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır." şeklinde yaptığı açıklamayla profesörün kaybolduğunu bildirdi.

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"LONDRA KONSOLOSLUĞU SÜRECE DAHİL OLDU"

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin konuya dair yaptığı açıklamanın devamında ise,

"Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Mühendis Profesör İngiltere İzmir üniversite
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