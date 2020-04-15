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İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini veren her 3 sağlıkçıdan birinin testi pozitif çıktı.

İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

The Daily Mail’in aktardığına göre, sağlık çalışanlarına yapılan 16 bin 888 testten 5 bin 733’ü pozitif çıktı.

Haberde, enfekte olan sağlıkçı oranının bu denli yüksek olmasının sebebi maske, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman eksikliği olduğu ifade edildi. Ekipman eksikliğinin salgının başından beri gözlemlendiğini yazan gazete, halihazırda bazı malzeme stoklarının kritik düzeye düştüğünü bildirdi.

Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) değerlendirmelerine göre, İngiltere nüfusunun yüzde 23’ü koronavirüsten enfekte oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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