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İngiltere'de hırsızlar 5 milyon sterlinlik Apple ürünü çaldı

18.11.2020 10:47 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de hırsızlar 5 milyon sterlinlik Apple ürünü çaldı

İngiltere'de polis, sürücü ve güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra bir kamyondaki 5 milyon sterlinlik Apple ürününü çalan hızsızları arıyor.

İngiliz basınına göre, hırsızlık, dün akşam Northamptonshire'daki bir ara yolda yaşandı. Kamyonu durduran hırsızlar, önce güvenlik görevlileri ve sürücüyü bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Ardından kamyonu bir sanayi bölgesine götüren hırsızlar, değeri 5 milyon sterlini (51 milyon TL) bulan ürünleri başka bir araca yükledi. Bu araçla belli bir süre yol giden hırsızlar, daha sonra yükü üçüncü bir araca aktardı.

Çalınan ürünler arasında Apple Watch, çeşitli model iPhone, iPad ve şarj cihazları bulunduğunu duyuran polis, olayın gerçekleştiği yerden geçen ve araç kamerası görüntülerine sahip kişilerden yardım istedi.

Polis ayrıca kendilerine olağan dışı koşullarda Apple ürünü teklif edilen işletmeler ile bu tür ürünleri düşük fiyatlara satanları tanıyanların da bilgisine başvurmak istediğini duyurdu.

Apple son haftalarda yeni Apple Watch, iPad, iPhone ve Mac modellerini satışa sunmuştu.

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