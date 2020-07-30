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İngiltere'de ikinci dalga alarmı: Gerekirse yeniden karantina!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avrupa genelindeki ikinci dalgaya karşı gerekirse yeniden karantina uygulaması yapmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

İngiltere'de ikinci dalga alarmı: Gerekirse yeniden karantina!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini gösterirken, Avrupa'da ikinci dalga korkusu yaşanıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avrupa genelinde ikinci dalga için endişeli olduğunu beilrterek, "İngiltere'yi güvende tutmak için gerekirse yeniden karantina uygulamasını yapmaktan tereddüt etmeyiz" dedi.

Sky News'e Hancock, "Avrupa'da ikinci dalganın başlığını görebiliyorsunuzdur. Bu kıyılara ulaşmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

ÜLKEDE VAKA SAYISI 300 BİNİ AŞTI

İngiltere'de vaka sayısı 301 bin 455'e ulaşırken, ülke genelinde can kaybı 46 bine yaklaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 17 milyonu aşarken, corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 666 binin üzerine çıktı.

Salgın 2019 yılı aralık ayında Çin'de belirlenen ilk vakalardan sonra şimdiye kadar 210 ülke veya bölgede görüldü.

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