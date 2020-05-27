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İngiltere’de ilk kez başörtülü Müslüman bir kadın hakim olarak atandı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 23:22 | Son Güncelleme

İngiltere’de ilk kez başörtülü Müslüman bir kadın, hakim olarak atandı. Hakim olarak atanan Raffia Arshad, "Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı" dedi.

İngiltere’de ilk kez başörtülü Müslüman bir kadın hakim olarak atandı

İngiltere’de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu. Başörtülü Raffia Arshad’ın geçtiğimiz hafta Midlands bölgesine hakim olarak atandığına yönelik mektubu aldığı belirtildi.

"BU NOKTAYA GELMEK BİRAZ ZAMAN ALDI"

40 yaşındaki Arshad, elde ettiği başarının başkalarına da ilham vermesini ve öncü olmayı umduğunu ifade ederek, "Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı ama çok memnunum. Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir geçmişe sahip herkes için büyük bir başarı" değerlendirmesinde bulundu.

"İHTİYACINIZ OLANI ELDE EDİN"

Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan Arshad, atamayla birlikte çoğu insanın kafasındaki "hakim görüntüsü" klişesini kırdığını dile getirdi. Herkesin daha yükseği hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Arshad, "Neye benzediğiniz konusunda endişelenmeyin. Kalıba sığma konusunda endişelenmeyin. O kalıbı kırın ve ihtiyacınız olanı elde edin" şeklinde konuştu.

17 yılı aşkın bir süredir aile hukuku alanında avukat olarak görev yapan 3 çocuk annesi Arshad, atama kararının kendisini mutlu ettiğini ancak başkalarının sevincini paylaşmasıyla daha çok mutlu olduğunu ifade etti. Arshad, "Hem kadınlardan hem erkeklerden çok fazla mail aldım. Aralarında başörtülü oldukları için bırakın hakim olmayı avukat olmayacağını düşündüklerini söyleyen kadınlar da vardı" dedi.
Saint Mary’s Hukuk Dairesi Eş başkanları Vickie Hodges ve Judy Claxton, Arshad’ın tamamen liyakat esaslı yapılan atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. (İHA)

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