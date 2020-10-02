İngiltere'de Iron Man ambulansı ile uçan doktorlar teste başladı

İngilizlerin test ettiği Iron Man ambulansı ile ulaşımı zor noktalardaki kazazedelere ulaşmak çok kolaylaşacak. Ambulansların giremeyeceği durumlarda kazazedelere acilen ulaşmak için sağlık çalışanları bir jet süiti kullanabilecek.
Mucit Richard Browning tarafından ilk defa 2017’de tanıtılan giyilebilir jet motorları o günlerde çok çılgın bir icat olarak anılmıştı. Ancak öyle anlaşılıyor ki Richard Browning’in bağlantıları sağlam çıktı ve İngiltere Sağlık Bakanlığı içinde bürokratları jet motorlarını test etmek için ikna etmeyi başardı.
Browning’in şirketi Gravity Industries ile İngiliz ambulans şirketi Great North Air Ambulance Service (GNAAS) tarafından ortak gerçekleştirilen proje ile dağlık bölgelerdeki ambulanslarda artık bir jet pack de bulunacak.
Yapılan demoda, araçların giremediği kayalık bir bölgede kaza geçiren bir sporcuyu kurtarma senaryosunu gerçekleştiren Browning, kazazedeye sadece 90 saniye ulaşmayı başardı. Bu süre, kan kaybı yaşayan ve hayatla ölüm arasında saniyeleri kalan bir insan için çok önemli.
Bu jet pack sayesinde, hastanın durumu yanına ulaşan sağlık personeli tarafından stabilize edildikten sonra ise bölgeye ulaşan helikopter ile yakındaki hastaneye kaldırılabilecek.
Gravity Industries’in geliştirdiği Jet Pack, 70’li yıllarda ABD ordusu tarafından geliştirilen ve sırta takılan Jet Pack’lerden farklı çalışıyor. Kullanıcının ellerine takılan mini jet motorlarıyla çalışan aracın üzerinde pilot için kontrol ekranları da bulunuyor. Böylece pilot hız, yükseklik ve yakıt bilgilerini kontrol edebiliyor. Ancak jet pack’i kullanmak çok da kolay değil, insan için tehlikeli olabilecek yüksekliğe ve hızlara çıkabilen aracı kullanırken hata yapmak, ölümle sonuçlanabilecek bir kaza anlamına geliyor.
Peki sizce, bu tür bir jet pack, dünya çapında yardım ekipleri arasında yaygınlaşabilir mi? Jet Pack’in aynı zamanda askeri amaçla, şok saldırılar yapmak isteyen özel kuvvetlere de uygun olabileceği görünüyor. Bu cihaz, hayat kurtarmaktan çok askeri amaçlar için kullanılabilir mi?
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