İngiltere'de Iron Man ambulansı ile uçan doktorlar teste başladı

İngilizlerin test ettiği Iron Man ambulansı ile ulaşımı zor noktalardaki kazazedelere ulaşmak çok kolaylaşacak. Ambulansların giremeyeceği durumlarda kazazedelere acilen ulaşmak için sağlık çalışanları bir jet süiti kullanabilecek.

Mucit Richard Browning tarafından ilk defa 2017’de tanıtılan giyilebilir jet motorları o günlerde çok çılgın bir icat olarak anılmıştı. Ancak öyle anlaşılıyor ki Richard Browning’in bağlantıları sağlam çıktı ve İngiltere Sağlık Bakanlığı içinde bürokratları jet motorlarını test etmek için ikna etmeyi başardı.

DAĞLIK BÖLGELERE IRON MAN AMBULANSI İLE ULAŞACAKLAR

Browning’in şirketi Gravity Industries ile İngiliz ambulans şirketi Great North Air Ambulance Service (GNAAS) tarafından ortak gerçekleştirilen proje ile dağlık bölgelerdeki ambulanslarda artık bir jet pack de bulunacak.

Yapılan demoda, araçların giremediği kayalık bir bölgede kaza geçiren bir sporcuyu kurtarma senaryosunu gerçekleştiren Browning, kazazedeye sadece 90 saniye ulaşmayı başardı. Bu süre, kan kaybı yaşayan ve hayatla ölüm arasında saniyeleri kalan bir insan için çok önemli.