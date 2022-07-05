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İngiltere'de istifa depremi! İki bakan peş peşe duyurdu "Güvenimi kaybettiniz"

05.07.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de büyük bir hükümet krizi yaşanıyor. Ülkedeki istifa depreminde Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak görevlerinden peş peşe istifa etti. İki bakan da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yönetimine karşı güvenlerini kaybettiklerini söyledi. Haziran ayında Muhafazakar Parti Genel Başkanı Oliver Dowden da parlamentoda yapılan ara seçimden sonra istifa etmişti.

İngiltere'de istifa depremi! İki bakan peş peşe duyurdu "Güvenimi kaybettiniz"

İngiltere peş peşe gelen istifa depremleriyle sarsıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson’ın yönetimine karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek görevlerinden istifa etti. Javid yaptığı açıklamada, "Sağlık ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak istifamı sunmak için Başbakanla görüştüm. Bu rolde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı, ancak artık vicdanım rahat devam edemediğim için üzgünüm" dedi.

"GÜVENİMİ KAYBETTİĞİNİZİ AÇIKÇA GÖRÜYORUM"

Javid, Johnson’a yazdığı istifa mektubunda, "Biz (Muhafazakar Parti), her zaman popüler olmayabiliriz. Ancak ulusal çıkarlar için hareket etme konusunda yetkindik. Ne yazık ki, mevcut koşullarda halk, şu anda ikisinde de yetkin olmadığımız sonucuna varıyor. Geçen ay yapılan güven oylaması, çok sayıda meslektaşımızın aynı fikirde olduğunu gösterdi. Ancak şunu üzülerek belirtmek isterim ki, bu durumun sizin liderliğinizde değişmeyeceğini ve dolayısıyla benim de güvenimi kaybettiğinizi açıkça görüyorum” ifadelerini kullandı.

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"BU STANDARTLAR İÇİN SAVAŞMAYA DEĞER OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Javid’in istifa duyurusunun hemen ardından Sunak’ta istifa ettiğini açıkladı. Sunak yaptığı açıklamada, "Halk, haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bunun benim son Bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım, ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" dedi.

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"HALKIMIZ, BİR ŞEY GERÇEK OLAMAYACAK KADAR İYİYSE O ZAMAN ONUN DOĞRU OLMADIĞINI BİLİYOR"

Sunak, Başbakan Johnson’a yazdığı istifa mektubunda, "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halkın bu gerçeği duymaya hazır olduğuna inanıyorum. Halkımız, bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse, o zaman onun doğru olmadığını biliyor. Daha iyi bir geleceğe giden bir yol varsa bunun kolay olmadığını bilmeleri gerekiyor. Gelecek hafta ekonomiyle ilgili ortak konuşmamıza hazırlanırken, yaklaşımlarımızın temelde çok farklı olduğu benim için netleşti. Hükümetten ayrıldığım için üzgünüm ama böyle devam edemeyeceğimiz sonucuna vardım" ifadelerini kullandı.

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BAŞBAKAN BORİS JOHNSON'A KARŞI 'GÜVEN OYLAMASI'

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti. Johnson, "Partygate Skandalı" olarak adlandırılan bir soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlama kurallarını açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından haziran ayında "güven oylamasına" tabi tutulmuştu. 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148’i Johnson’a güvenmedikleri yönünde oy kullanırken, 211’i ise Johnson lehine oy kullanarak Johnson’ın Başbakanlık görevine devam etmesi gerektiğini savunmuştu.

MUHAFAZAKAR PARTİ GENEL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Haziran ayında Muhafazakar Parti Genel Başkanı Oliver Dowden, parlamentoda yapılan ara seçimden sonra istifa etmişti. Muhafazakar Parti’nin Parlamentodaki 2 koltuğunu kaybetmesinin ardından istifasını duyuran Dowden, Johnson’a yazdığı mektupta, "İşlerimizi her zamanki gibi sürdüremiyoruz" demişti.

MUHAFAZAKAR PARTİ MİLLETVEKİLLERİNE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMALARI

Öte yandan bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri hakkında çıkan cinsel istismar suçlamaları eleştirilerin hedefi haline getiriyor. Muhafazakar Parti eski milletvekili İmran Ahmad Khan 2008 yılında 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunma suçu nedeniyle istifa etmiş ve geçtiğimiz mayıs ayında cezaevine gönderilmişti.

Son zamanlarda adı cinsel istismar suçlamalarına karışan bir diğer Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher ise, 2 kişiyi taciz ettiği suçlamalarının ardından 30 Haziran’da görevinden istifa etmişti. (İHA)

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İngiltere
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