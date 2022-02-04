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İngiltere'de istifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar

04.02.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de art arda gelen istifa depremi yaşanıyor. Başbakanlıkta koronavirüs kısıtlamalarına rağmen gerçekleştirilen ve ‘Partygate’ skandalı olarak adlandırılan partilere büyük tepki gelmişti ve ülke gündemi sarsılmıştı. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı peş peşe istifa etti.

İngiltere'de istifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar

İngiltere’de Başbakanlık’ta koronavirüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen ve basında "Partygate" skandalı olarak adlandırılan partilere gelen tepkilerin sonucunda, Başbakan Boris Johnson’ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti. Başbakan Johson’ın üst düzey yetkililerinden İletişim Müdürü Jack Doyle ve Politika şefi Munira Mirza’nın istifalarını açıklamasından birkaç saat sonra Personel Şefi Rosenfield ve Baş Sekreter Reynolds da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"AİLE HAYATIM KORKUNÇ BİR ZARAR GÖRDÜ"

İletişim Müdürü Jack Doyle istifa açıklamasında, “Her zaman 2 yıl bu görevi yürütme niyetindeydim ancak son haftalarda ülke içerisinde yaşananlardan dolayı aile hayatım korkunç bir zarar gördü” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜNDEN 'İSTİFA' AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü istifalar hakkında yaptığı açıklamada, “Dan Rosenfield ve Martin Reynolds bugün Başbakan Johson’a istifalarını sundu ve Başbakan kabul etti. Her ikisine de Covid-19 salgını ile mücadele ve ekonomik iyileşme konusunda hükümete yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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JOHNSON ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Johnson en son 31 Ocak tarihinde Başbakanlık’ta düzenlenen parti ile ilgili özür dilemişti. (İHA)

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İngiltere
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