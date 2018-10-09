İngiltere'de kadın gardiyan şoku! İstifa etti ama...

İşte ülkede gündem yaratan gardiyan Kristi Davidson'ın bu kararı arkasındaki sebep...

Genç kadının ülke gündeminde bu denli tartışılmasının nedeni ise olukça ilginç...

Kristi Davidson, gardiyanlık yaptığı hapishanede bir tutukluyla ilişki yaşamaya başladı.

Bunting'in hapisten salıverildiği gün 24 yaşındaki gardiyan da işinden istifa etti.

İngiltere'de olay yaratan bu aşk gündeme bomba gibi düştü.

Çiftin ilk işi birlikte tatile çıkmak oldu.

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Tatil fotoğrafları sosyal medyada olay yaratan çiftin her anı İngilizler tarafından takip ediliyor.