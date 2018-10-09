HABER

İngiltere'de kadın gardiyan şoku! İstifa etti ama...

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

24 yaşındaki İngiliz gardiyan, istifa etti. Bu kararı vermesinin ardında yatan sebep ise ülkeyi karıştırdı.

İşte ülkede gündem yaratan gardiyan Kristi Davidson'ın bu kararı arkasındaki sebep...

İstifa eden kadın gardiyan ülkeyi karıştırdı

1 / 10

24 yaşındaki İngiliz kadın, uzun yıllardır gardiyanlık yapıyordu.
2 / 10

İngiltere'nin Batı Lothian bölgesindeki Addiewell hapishanesi genç gardiyanla tekrar ülkenin gündemine düştü.
3 / 10

Genç kadının ülke gündeminde bu denli tartışılmasının nedeni ise olukça ilginç...
4 / 10

Kristi Davidson, gardiyanlık yaptığı hapishanede bir tutukluyla ilişki yaşamaya başladı.
5 / 10

Tutuklu adam 31 yaşındaki Jamie Bunting'di.
6 / 10

Bunting'in hapisten salıverildiği gün 24 yaşındaki gardiyan da işinden istifa etti.
7 / 10

İngiltere'de olay yaratan bu aşk gündeme bomba gibi düştü.
8 / 10

Çiftin ilk işi birlikte tatile çıkmak oldu.
9 / 10

Tatil fotoğrafları sosyal medyada olay yaratan çiftin her anı İngilizler tarafından takip ediliyor.
10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gardiyan kadın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni kasırga yaklaşıyor! Uydu görüntüleri dehşete düşürdü

Yeni kasırga yaklaşıyor! Uydu görüntüleri dehşete düşürdü

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!

Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!

Ukrayna'da cephanelik patladı! Binlerce kişi tahliye ediliyor

Ukrayna'da cephanelik patladı! Binlerce kişi tahliye ediliyor

ABD Başkanı Trump özür diledi

ABD Başkanı Trump özür diledi

Londra metrosunda ırkçı saldırı

Londra metrosunda ırkçı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.