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İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

10.03.2021 22:37 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

İngiltere'de yayımlanan bir araştırma, ülkedeki kadınların yüzde 80'inin, 18-24 yaş aralığındakilerin ise yüzde 97'sinin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Çalışmaları Birimi Birleşik Krallık Ofisinin (UN Women UK), "Güvenli kamusal alan istiyoruz" kampanyası kapsamında araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı anketin sonuçları paylaşıldı.

YÜZDE 96'SI BİLDİRMİYOR

Buna göre, yaşları 18-24 arasında değişen kadınların yüzde 97'si, tüm yaşlardaki kadınların ise yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti.

Kadınların yüzde 96'sı yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler de bir şeyin değişmeyeceğini kaydetti.

GÜVENLİK KAYGISI TAŞIYORLAR

Haberde görüşlerine yer verilen UN Women UK yöneticisi Claire Barnett, kadınların yaşadığı bu sorunun bir insan hakları krizi olduğuna dikkati çekerek, genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli değiştirdiğini, yaşlı olanların ise karanlıkta ya da kış aylarında gündüz vakti evden çıktıklarında ciddi güvenlik kaygıları taşıdığını belirtti.

SİSTEME GÜVENİLMİYOR

Barnett, diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda sonuçların İngiltere'ye oranla daha olumlu çıktığına işaret ederek, "Bizdeki sorun şu ki Birleşik Krallık olarak ileri seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle kadınlara yönelik taciz veya şiddet olaylarıyla ilgilenmeyi unutuyoruz." ifadesini kullandı.

"Everyday Sexism Project" adlı derneğin kurucusu Laura Bates da kadınların sisteme güven duymadığını vurguladı.

Bates, İngiltere'de sokakta tacize uğrayan bir kadının "bulvar gazetelerinde aşırı tepki veren bir tip olarak" suçlandığının ve kadınların bundan dolayı taciz vakalarını bildirdiklerinde ciddiye alınmadıklarını düşünmelerinin "normal" olduğunu ifade etti. (AA)

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İngiltere taciz

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