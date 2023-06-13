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İngiltere'de kan donduran olay! Cansız bedenleri sokak ortasında bulundu

13.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İngiltere'nin Nottingham kentinde meydana geldi. Sokak ortasında 2 ceset bulundu. Ardından bir kamyonetin 3 kişiyi ezmeye çalıştığı haberini alan Nottinghamshire polisi, olay sonrası üçüncü bir kişinin cesedine ulaştı. Yapılan açıklamada 3 ceset bulunmasıyla bağlantılı 31 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı aktarıldı.

İngiltere'de kan donduran olay! Cansız bedenleri sokak ortasında bulundu

İngiltere'nin Nottingham kentinde gerçekleşen olay kan dondurdu. Nottinghamshire polisi yerel saatle 04.00'ten sonra 2 kişinin cansız halde bulunduğunu duyurdu. Daha sonra bir kamyonetin 3 kişiyi ezmeye çalıştığı yönünde ihbar alan polis, şahısların hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Nottinghamshire polisi, bu olay sonrası üçüncü bir kişinin daha ölü bulunduğunu açıkladı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

31 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

OTOBÜS VE TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Olayın ardından bölge kordon altına alındı, otobüs ve tren seferleri durduruldu.

OLAYLARIN BİRBİRİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Nottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 3 kişinin yaşamına mal olan korkunç ve trajik bir olay. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir erkek şu an gözaltında. Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve dedektiflerden oluşan bir ekip tam olarak ne olduğunu tespit etmek için çalışıyor."

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cinayet İngiltere nottingham

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