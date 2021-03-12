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İngiltere'de kanser teşhisi için küçük kapsül kameralar denenecek

12.03.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de kanser teşhisi için küçük kapsül kameralar denenecek

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, küçük kapsül kameralar, doktorların invaziv hastane prosedürlerini uygulamadan erken bağırsak kanseri vakalarını teşhis etmesine olanak sağlayabilir. Test aşamasında olan kapsüller, ülke genelinde yaklaşık 11 bin hasta üzerinde denenecek.

Yutulabilecek kadar küçük olan ve bağırsaktaki tümörlerin görüntülerini kaydedebilen küçük kapsül kameralar, kanserle mücadelede denenecek.

PillCam olarak adlandırılan bu ürünler, hastaların daha kolay yutmasını sağlamak için bir kapsül içine yerleştiriliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Kanser Kliniği Direktörü Profesör Dr. Peter Johnson, "Yeni teknolojinin hayat kurtaracağını umuyoruz" dedi. Prof. Dr. Johnson, "İngiltere'de her yıl yaklaşık 42 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi koyuyoruz. Bu, günde 100'den fazla hastaya denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Kapsüller, ülke genelinde yaklaşık 11 bin hasta üzerinde denenecek.

Bu kapsüllerin yakın zamanda invaziv hastane prosedürlerinin yerine geçeceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser İngiltere

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