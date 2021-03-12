İngiltere'de kanser teşhisi için küçük kapsül kameralar denenecek

Yutulabilecek kadar küçük olan ve bağırsaktaki tümörlerin görüntülerini kaydedebilen küçük kapsül kameralar, kanserle mücadelede denenecek.

PillCam olarak adlandırılan bu ürünler, hastaların daha kolay yutmasını sağlamak için bir kapsül içine yerleştiriliyor.

Cancer research: Tiny pill cameras that can film tumours in the gut to be trialled by NHS https://t.co/enzz9RHFZp — Sky News (@SkyNews) March 11, 2021

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Kanser Kliniği Direktörü Profesör Dr. Peter Johnson, "Yeni teknolojinin hayat kurtaracağını umuyoruz" dedi. Prof. Dr. Johnson, "İngiltere'de her yıl yaklaşık 42 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi koyuyoruz. Bu, günde 100'den fazla hastaya denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Kapsüller, ülke genelinde yaklaşık 11 bin hasta üzerinde denenecek.

Bu kapsüllerin yakın zamanda invaziv hastane prosedürlerinin yerine geçeceği düşünülüyor.

