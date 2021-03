İngiltere'de kanser teşhisi için küçük kapsül kameralar denenecek

Yutulabilecek kadar küçük olan ve bağırsaktaki tümörlerin görüntülerini kaydedebilen küçük kapsül kameralar, kanserle mücadelede denenecek.

PillCam olarak adlandırılan bu ürünler, hastaların daha kolay yutmasını sağlamak için bir kapsül içine yerleştiriliyor.

Cancer research: Tiny pill cameras that can film tumours in the gut to be trialled by NHS https://t.co/enzz9RHFZp