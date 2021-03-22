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İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık arttırmayla satılacak

22.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık arttırmayla satılacak

Sotheby’s, "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonunu 31 Mart’ta açık artırmayla satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Müzayedeye ilişkin yayımlanan katalogda, satışa sunulacak 183 parça arasında 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresinin de yer aldığı belirtildi.

Katalogda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portrenin, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili olduğu kaydedildi.

43 YAŞINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizilen portrede Kanuni Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun tahmin edildiği ve bu dönemin, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak ile İran'ı fethettiği ve Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerini mağlup ettiği zamana denk geldiği aktarıldı.

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portrenin, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldığı ve 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulacağı belirtildi.

Müzayedeye çıkacak koleksiyonun diğer parçaları arasında, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar yer alıyor. (AA)

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