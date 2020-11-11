İngiltere’de Katolik kilisesinde çocuk istismarı skandalı

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Bağımsız Soruşturması (IICSA) raporuna göre, İngiltere ve Galler’de Katolik Kilisesi ile bağlantılı 3 binden fazla çocuk istismarı şikayeti olduğu tespit edildi.

HER YIL 100'DEN FAZLA İSTİSMAR İDDİASI

Rapor, 1970 ile 2015 yılları arasında kilise ile bağlantılı bin 750’den fazla mağdur ve şikayetçi olduğunu, 2016 yılından bu yana her yıl 100’den fazla istismar iddiasının bildirildiğini ortaya koydu.

İngiltere ve Galler Katolik Kilisesi lideri Kardinal Vincent Nichols, kamuoyuna sunulan rapor ve kiliseye gelen eleştiriler için "çok üzgün olduğunu" söyleyerek Pazar günü istifa etmeyi teklif ettiğini söyledi, ancak Vatikan tarafından istifasının reddedildiğini belirtti.

"İSTİFAMI TEKLİF ETTİM"

Nichols, "Papa Francis’e istifamı teklif ettim. Cevabında çok net olarak görevde kalmamı istiyordu, bu yüzden kalacağım. Çünkü emirlerimin geldiği yer orası, görevimin geldiği yer orası. Bu konularda bütün kalbimle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çocuk istismarına yönelik yapılan araştırmada kiliseye şikayetler yapıldığında kilisenin hiçbir zaman mağdurları desteklemediği, ancak fail olduğu iddia edilen kişileri farklı bir kiliseye taşıyarak korumak için harekete geçtiği belirtildi. Raporda, "Çocuklara yönelik cinsel istismar, halının altına süpürüldü" ifadesi yer aldı.