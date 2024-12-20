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İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber!

20.12.2024 00:09
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İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, Türk akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı.

İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber!

AA muhabirine konuşan Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı.

Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.

26 KASIM'DA KAYBOLMUŞTU

Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi. Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.

Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti. Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İngiltere türk
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