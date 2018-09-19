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İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

İngiltere'de otizm teşhisi konulduktan sonra kendisine okul bulmakta bile zorlanan Alfie Aldridge, bugünlerde ise dünya devlerinin aranan yüzü oldu.

İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan Alfie Aldridge’in hikayesi son günlerde ülke basınının gündeminde.

11 yaşındaki Alfie’ye küçük yaşlardayken otizm teşhisi kondu. Alfie’nin babası Gary Aldridge, teşhis konulduktan kısa süre sonra eşi tarafından terk edildi.

BİRÇOK OKUL ALFIE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ

Çocuğuna tek başına bakmak durumunda kalan Aldridge, Alfie okula başladığında sıkıntılı günler geçirdi. Alfie’nin yaşıtlarıyla iletişim kurmakta zorluk çekmesi ve agresif davranışları nedeniyle birçok okul Alfie’yi geri çevirdi.

Küçük çocuğun hayatı, bir aile dostlarının Alfie’nin rol yapma kabiliyetini keşfetmesi sonrası değişti. Baba Gary Aldridge, tavsiye üzerine oğlunu bir reklam ajansına kaydettirdi.

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DÜNYA DEVLERİNİN ARANAN YÜZÜ OLDU

O günden bu yana H&M, River Island ve Land Rover gibi ünlü markaların katalog çekimlerinde yer alan Alfie, dünya devlerinin aranan yüzü oldu.

Oğlunun fotoğraf çektirmekten büyük keyif aldığını belirten Gary Aldridge, Alfie’nin davranışlarının düzeldiğini, artık kendine güvenen bir çocuk olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan Alfie ise, “Modellik yapmaktan büyük keyif alıyorum. Büyüyünce top model olmak istiyorum. Çekimlerden önce kıyafetlerimi ve saçımı düzenliyorlar, bu da beni ünlü gibi hissettiriyor” dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
OI babayı candan kutlarım. Hiperaktivite bir deha da yaratabilir bir cani de yaratabilir. Bu aradaki ince çizgiyi belirleyen ailenin çocuğuna yaklaşımı en ön plandadır. Hiperaktif çocuk sahibiyseniz çocuğunuzu önemseyin; sevginizi gösterin. İnsanlarla yaşamış oldukları saçmalıkları dinleyin ve önemseyin. En önemlisi çocuğunuzu asla suçlamayın!!!!! Bunları yaparsanız bir gün belki Louis PASTEUR olur... Dünyayı değiştirenler hiperaktiflerdir.
MAŞALLAH GUZEL HABER, NELER OLUYOR HAYATTA
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