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İngiltere'de kısıtlamalar geri dönüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 14:45 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vaka sayılarındaki artışın ardından Kuzey İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına geri dönüleceğini açıkladı. Ayrıca 8 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

İngiltere'de kısıtlamalar geri dönüyor!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde ikinci dalga için endişeli olduğunu söylemişti.

"İngiltere'yi güvende tutmak için gerekirse yeniden karantina uygulamasını yapmaktan tereddüt etmeyiz" diyen Hancock, "Avrupa'da ikinci dalganın başlığını görebiliyorsunuzdur. Bu kıyılara ulaşmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs vaka sayılarının artığı ülkede beklenen kararı Başbakan Boris Johnson duyurdu. Johanson, Kuzey İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına geri dönüleceğini açıkladı. Ayrıca 8 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

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