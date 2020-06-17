İngiltere'de koronavirüs aşısı için tarih verildi! 'En az 1 yıl koruyacak'

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaklaşık 450 bin kişi yaşamını yitirirken bilim dünyası aşı çalışmalarında kıyasıya bir rekabet içinde bulunuyor. OXFORD, İNSAN DENEYLERİNDE ÜÇÜNCÜ AŞAMADA İngiltere’deki aşı çalışmalarının merkezinde yer alan Oxford Üniversitesi şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunuyor ve söz konusu aşı 10 bin gönüllü üzerinde deneniyor.

Aşı ekim ayında çıkıyor! En az 1 yıl koruyacak

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi’nin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının Covid-19’a karşı en bir yıl koruma sağlayacağını söyledi.

İngiltere’deki aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi, nisan ayında insan deneylerine başladı. Şu an üçüncü aşama klinik deneylerinde bulunan çalışmada 10 bin katılımcı bulunuyor.

MİLYONLARCA DOZ DAĞITILACAK Oxford Ünviersitesi tarafından aşı denemelerinin Ağustos’ta tamamlanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda üniversiteyle anlaşma yapan AstraZeneca milyonlarca doz aşının küresel çapta dağıtımını yapacak. Cambridge merkezli firma, Cumartesi günü 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda’ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikle olarak üretici İngiltere’de, 400 milyon dozunun ise ABD’de dağıtımı geçen ay kararlaştırılmıştı.

AstraZeneca CEO’su Soriot, Belçika’da faaliyet gösteren radyo istasyonu Bel RTL’ye bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"EKİM AYINDA DAĞITACAĞIZ" Soriot; “Aşının en bir yıl boyunca koruma sağlayacağını umut ediyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, klinik deneyler ağustosun sonu ya da eylül başında sona erecek. Üretimi bunu paralel olarak gerçekleştireceğiz. Ekim ayı itibariyle dağıtıma hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada küresel çapta 130 aşı çalışmasını yapıldığını ve bunlardan 5’inin Çin’de olmak üzere 8’inin insan deneylerine geçtiğini açıklamıştı.