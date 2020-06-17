HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de koronavirüs aşısı için tarih verildi! 'En az 1 yıl koruyacak'

İngiltere'de koronavirüs aşısı için tarih verildi! 'En az 1 yıl koruyacak'

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı aşı çalışmalarının İngiltere'deki merkezi olan Oxford Üniversitesi, insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunuyor. Aşının dağıtımı için üniversiteyle anlaşma yapan AstraZeneca’nın CEO’su, söz konusu aşının çıkış tarihini açıkladı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaklaşık 450 bin kişi yaşamını yitirirken bilim dünyası aşı çalışmalarında kıyasıya bir rekabet içinde bulunuyor.

OXFORD, İNSAN DENEYLERİNDE ÜÇÜNCÜ AŞAMADA

İngiltere’deki aşı çalışmalarının merkezinde yer alan Oxford Üniversitesi şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunuyor ve söz konusu aşı 10 bin gönüllü üzerinde deneniyor.

Aşı ekim ayında çıkıyor! En az 1 yıl koruyacak

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi’nin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının Covid-19’a karşı en bir yıl koruma sağlayacağını söyledi.
İngiltere’deki aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi, nisan ayında insan deneylerine başladı. Şu an üçüncü aşama klinik deneylerinde bulunan çalışmada 10 bin katılımcı bulunuyor.

MİLYONLARCA DOZ DAĞITILACAK

MİLYONLARCA DOZ DAĞITILACAK
Oxford Ünviersitesi tarafından aşı denemelerinin Ağustos’ta tamamlanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda üniversiteyle anlaşma yapan AstraZeneca milyonlarca doz aşının küresel çapta dağıtımını yapacak. Cambridge merkezli firma, Cumartesi günü 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda’ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikle olarak üretici İngiltere’de, 400 milyon dozunun ise ABD’de dağıtımı geçen ay kararlaştırılmıştı.
AstraZeneca CEO’su Soriot, Belçika’da faaliyet gösteren radyo istasyonu Bel RTL’ye bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"EKİM AYINDA DAĞITACAĞIZ"

"EKİM AYINDA DAĞITACAĞIZ"
Soriot; “Aşının en bir yıl boyunca koruma sağlayacağını umut ediyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, klinik deneyler ağustosun sonu ya da eylül başında sona erecek. Üretimi bunu paralel olarak gerçekleştireceğiz. Ekim ayı itibariyle dağıtıma hazır olacağız” ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada küresel çapta 130 aşı çalışmasını yapıldığını ve bunlardan 5’inin Çin’de olmak üzere 8’inin insan deneylerine geçtiğini açıklamıştı.
Öte yandan, dünya genelinde şu anda koronavirüs vakalarının sayısı 8 milyon 300 bine yaklaşırken, Covid-19 nedeniyle 440 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Cüneyt Özdemir-Ahmet Şık kavgası olay oldu!

Cüneyt Özdemir-Ahmet Şık kavgası olay oldu!

Dev banka 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Diğer Haberler
Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

ABD'de 92 yaşındaki kadına yumruklu saldırı anı kamerada

Akılalmaz olay! Yaşlı kadına saldırı kamerada

Rus Playboy mankeninden tepki çeken sözler! 'Yamuk alkolikler'

Rus Playboy mankeninden tepki çeken sözler

ABD'den Beşar Esad ve eşi için yeni yaptırım kararı!

Reuters duyurdu! Esad ve eşiyle ilgili flaş gelişme

ABD bir FETÖ okuluna daha izin vermedi

ABD'den bir tokat daha! İzin verilmedi

Çin ile Hindistan arasındaki krizde yeni gelişme

Çin ile Hindistan arasındaki krizde yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.