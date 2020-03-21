İngiltere’de koronavirüs yasakları artıyor

İngiltere’de ülke genelinde koronavirüs yasakları artıyor. Başbakan Boris Johnson, restoranlar, kafeler, sinemalar ve spor salonlarının da en az iki hafta boyunca kapanacağını, duruma göre bu sürenin uzatılacağını açıkladı.
Maliye Bakanı Rishi Sunak da ekonomik tedbir paketi kapsamında maaşların yüzde 80’inin hazine kaynakları tarafından ödeneceğini açıkladı. Tıpkı kapanan mekanlar gibi, evden çıkmayın tavsiyesi nedeniyle işleri kesilen sektörlerin çalışanları, maaşlarını işverenler yerine devletten alacak. Oran yüzde 80, limit 2 bin 500 Sterlin olarak açıklandı.
Kısa adı Pub olan Public House’lar yani halk evleri, spor salonları, yeme içme mekanları, alışveriş merkezleri, okul ve üniversitelerle aynı gün kapanmış oldu. Bir restorana oturmak yasak ama eve servis için mutfakları açık kalabilir, dendi. Süpermarket ve pazarlar ise hala açık. Sokağa çıkma yasağı gelmediği için raflara hücum durdu. Televizyonlar, evde neler yapılabilir, önerileriyle ilgili haberler veriyor. Komşulara ziyaret yerine çevrimiçi görüntülü sohbetler, temassız sosyalleşmenin ortak yöntemi. Sağlıklı yaşam için spora evde devam edilsin, ya da parklara gidecekler ayrı ayrı, mesafeli koşsun; deniyor.
Herkes radyo, televizyon başında canlı yayınlanan programlardan bilgi almaya çalışıyor. Tarım ve Gıda Bakanı George Eustice televizyon başındakilere, gereğinden fazla yiyeceğimiz var, marketlerde panik yapmayın, dedi. Ulusal Sağlık Sistemi NHS’in yöneticisi Stephen Powis, raflarda sağlık çalışanlarına da bir şeyler bırakın uyarısında bulundu ve istifçileri işaret ederek; açıkçası, hepimiz utanmalıyız, dedi.
Bilim kurulu virüsün etkisini azaltmak sosyal mesafe tedbirlerinin en az bir yıl süreyle uygulanması gerektiğini açıkladı.
Başbakan Boris Johnson gazetelere manşet olan sözlerini yineledi. ‘Virüsü 12 haftada defedebiliriz’ dedi. Haziran sonunda vaka sayısının artma hızının düşebileceğini, Corona’ya bağışıklık kazananları tespite yarayan teste de çok yaklaşıldığını anlattı. Başbakanın umudu ‘Corona dokunulmazlığı’ olanlarda. Böyle kişiler tespit edilirse mücadele ön saflarda görev alacak.