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İngiltere'de koronavirüste yeni alt mutasyon alarmı! Adı: BA.2

22.01.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron varyantı tüm dünyayı etkisi altına alıp baskın varyant haline gelirken Omicron’la ilgili yeni gelişmeler de dünyanın gündeminde. Son olarak İngiltere’den de tedirgin eden bir haber geldi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), koronavirüsün Omicron mutasyonuna ait bir alt mutasyon tespit edildiğini bildirdi. İngiltere’de şu ana kadar 426 kişide tespit edilen mutasyon BA.2 olarak adlandırıldı.

İngiltere'de koronavirüste yeni alt mutasyon alarmı! Adı: BA.2

Koronavirüsün salgınında yeni gelişmeler tüm dünya tarafından endişeyle takip ediliyor. Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron varyantı ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Bu kez İngiltere'den gelen haberde Kovid-19'un Omicron mutasyonuna ait bir alt mutasyon tespit edildiği bildirildi. Açıklama İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapıldı. Şimdi ise gözler bu yeni alt mutasyona ve yeni mutasyonun koronavirüse yakalananlar üzerindeki etkilerine çevrildi. İşte detaylar...

426 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

UKHSA, BA.2 olarak adlandırılan Omicron’un alt mutasyonunun inceleme altında olduğunu, şu anda mevcut vaka oranlarının ise düşük olduğunu aktardı. UKHSA, mutasyonun yeni türünün İngiltere’de şu ana kadar 426 kişide tespit edildiğini belirtti.

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"ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

UKHSA'dan yapılan açıklamada yeni alt mutasyonun henüz "endişe verici mutasyon" olarak tanımlanmadığını ifade edildi.

UKHSA, "Şu ana kadar BA.2’nin BA.1’den daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt yok ancak araştırmaya devam ediyoruz” dedi.

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İNGİLTERE'DE VAKALARDA SON DURUM

İngiltere’dekorona virüs salgınında son 24 saatte 76 bin 807 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 784 bin 488’e yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 153 bin 787’ye ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 67 bin 640 kişiye hatırlatıcı aşı dozu uygulanırken, 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 64’ü hatırlatıcı dozunu yaptırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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