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İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi

Geçen hafta salı günü 465 olan kayıp sayısının, bir haftalık süreçte 1887 artışla toplam 2 bin 352'ye ulaşması endişeleri artırdı.

Sky News televizyonu, İngiltere'yi İspanya ve İtalya ile kıyaslayarak, ülkede binlerce ölümün görüleceği tahmininde bulundu.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.

"İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede, ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

(AA)

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