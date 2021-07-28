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  4. İngiltere'de köy halkı diken üstünde! 6 metrelik yılanı ararken buldukları şey paniğe sürükledi

İngiltere'de köy halkı diken üstünde! 6 metrelik yılanı ararken buldukları şey paniğe sürükledi

28.07.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 6 metrelik yılanın peşine düşen köy sakinleri arama yaparken başka bir yılanın derisiyle karşılaştı. İkinci bir yılanın daha köylerinde olduğunu düşünen Leicestershire bölgesi Measham köyü sakinleri şimdi diken üstünde.

İngiltere'de köy halkı diken üstünde! 6 metrelik yılanı ararken buldukları şey paniğe sürükledi

İngiliz köyünde metrelerce uzunluktaki yılanların dolaşması paniğe neden oldu. Shannon Surch adındaki kadının 6 metrelik Bo adındaki boa yılanının kaybolduğunu söylemesi üzerine harekete geçen köylüler söz konusu yılanı ararken başka bir yılanın derisiyle karşılaştı.

KORKULARI İKİYE KATLANDI

Shannon kendi yılanının zararsız olduğunu söylese de panik içinde yılanı arayan komşular ikinci bir yılanın derisini görünce köyde daha fazla panik havasının esmesine neden oldu. Aranan yılanın 6 metre olduğunu öğrenen komşular derisi bulunan yılanın da 7 metrelik bir piton olduğunu tahmin ediyorlar.

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Facebook hesaplarından yılan aradıklarını söyleyen bir kişi, ''Measham'da 6 metrelik bir boa yılanı ararken başka bir yılanın derisiyle karşılaştık. Onun uzunluğu da 7 metre. Panik olmakta oldukça haklıyız'' dedi.
Söz konusu gönderiye birçok kişi yorum yaptı. Biri, ''Böyle bir şey nasıl kaçar?'' derken bir diğeri ''Sanırım bulunana kadar evden dışarı adım atamazdım'' şeklinde yorumda bulundu.

AVINI SIKARAK ÖLDÜRÜYOR

Boa yılanlarının zehirli olmasa da avlarını sıkarak öldürdüğü biliniyor. Uzmanların da katıldığı arama çalılması sürerken köy sakinlerinin dikkatli olması yönünde sık sık çağrı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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