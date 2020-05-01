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İngiltere'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satıldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

Polis tarafından iki kez uyarılan kilise sahte kitlerin ismini ‘ilahi temizlik yağı’ olarak değiştirerek, tanesini 91 sterline piyasaya sürdü.

İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte koronavirüs ‘koruma kitleri’ sattığı için soruşturma açılan İngiltere’nin başkenti Londra’daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı’ adı altında satışına devam edilmesi bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

‘"İLAHİ TEMİZLİK YAĞI" 91 STERLİN

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları koronavirüsten koruyacağını iddia etti. Günde üç kez alınması halinde koronavirüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor. Ulusa yardım ettiklerini iddi eden Krallık Kilisesi çalışanı, "Ulusa yardım ediyoruz. Bunun koronavirüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık” dedi. İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte koronavirüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.

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