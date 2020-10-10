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İngiltere'de Leicester Meydanı'nda koronavirüs partisi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

İngiltere’de koronavirüs (covid-19) vaka sayısı günlük 10 binin üzerine çıkarken, koronavirüs tedbirlerine uymayan bir grup başkent Londra'da parti yaparken görüntülendi.

İngiltere'de günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı. İngiltere'de İş Dünyası'ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, ülkedeki Covid-19 vakalarının yaklaşık üçte birinin bar ve restoran kaynaklı olduğunu söyledi.

Başkent Londra’da bulunan Leicester Meydanı'nda ise dün akşam toplanan kalabalık, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, parti yaptı. O anlar drone'la görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ise tepkilere neden oldu.

GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI 10 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkede 5 Ekim’de günlük vaka sayısı 12 bin 594, 6 Ekim’de 14 bin 542, 7 Ekim’de 14 bin 162, 8 Ekim’de 17 bin 540 ve 9 Ekim’de 13 bin 864 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı.

(DHA)

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