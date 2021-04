İngiltere’de meme kanseri tedavisinde Phesgo'ya onay

İngiltere'de meme kanserine karşı tedavide yeni uygulanan Phesgo’nun kullanımına onay çıktı.

İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS) tarafından onaylanan tedavi yönteminin sağlık çalışanlarına daha fazla zaman kazandırdığı kaydedildi.

'Şimdi Göğüs Kanseri' adlı yardım kuruluşunun CEO’su Barones Delyth Morgan basına yaptığı açıklamada, Phesgo'nun NHS onayını 'harika bir haber' olarak nitelendirdi. Morgan, binlerce kadının 'daha hızlı ve daha nazik' bir tedavi yönteminden yararlanacağını söyledi.

