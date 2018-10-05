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İngiltere'de metroda dehşet! Sinsice yaklaşıp yaşlı adamı raylara attı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 23:42 | Son Güncelleme

İngiltere’de metro güvenlik kameralarına yansıyan olayda Paul Crossley (46) adındaki kişi, tren bekleyen 91 yaşındaki yaşlı bir adamı raylara iterek yaralanmasına sebep oldu. Crossley bu teşebbüsünden sonra yakalanarak mahkemeye çıkarıldı ve adam öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu. Olay anı metronun güvenlik kameralarına yansıdı.

İngiltere’de metro güvenlik kameralarına yansıyan olayda Paul Crossley (46) adındaki kişi, tren bekleyen iki kişiyi raylara atmaya çalışırken görüldü. Crossley ikinci teşebbüsünden sonra yakalanarak mahkemeye çıkarıldı ve suçlu bulundu.

İngiltere’de metro istasyonunda iki kişiyi raylara atmaya teşebbüs eden 46 yaşındaki Paul Crossley 5 günlük mahkemenin sonunda jürinin verdiği kararla suçlu bulundu.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

27 Nisan’da Londra’nın Marble Arch istasyonunda yaşanan olayda, Crossley’in ilk teşebbüsünde 23 yaşındaki bir genci ittiği; gencin ani bir refleksle ve etrafındakilerin yardımıyla dengesini sağlayarak raylara düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

Crossley kötü amacından vazgeçmedi ve aynı olayı bir kez daha denedi. Bu kez de 91 yaşındaki yaşlı bir adamı raylara iterek yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı adamın vücudunun çeşitli bölgelerinde fiziksel hasar meydana gelirken tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bu iki olaydan sonra güvenlik birimleri Crossley'in peşine düştü ve kısa süre içinde onu yakalayarak mahkemeye sevk etti.

JÜRİ SUÇLU BULDU

Bu dehşet verici olaylardan sonra mahkemeye sevk edilen zanlı, jüri tarafından adam öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

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ingiltere metro Paul Crossley

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