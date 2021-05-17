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İngiltere’de normalleşmede yeni aşamaya geçildi

17.05.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de normalleşme sürecinde yeni aşamaya geçilmesiyle, kafelerde iç mekanda en fazla 30 kişi oturabilecek.

İngiltere, normalleşme sürecine hızla devam ederken bugün yeni aşamaya geçildi. İngiltere hükümetinin açıkladığı normalleşme süreciyle birlikte restoran, kafe, otel, sinema ve tiyatro salonları müşteri kabul etmeye başladı.

KAFELER İÇ ALANLARINDA MÜŞTERİ AĞIRLAYABİLECEK

Normalleşmenin yeni aşamasında açık alanlarda oturulmasına izin verilen kafeler artık iç mekanlarda da müşterilerini ağırlayabilecek. Kafelerin iç alanlarında en fazla 30 müşteri bulunabilecek. Sinema, müze, çocuk oyun alanları ve oteller de kapılarını aylar sonra açıyor. Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanlar kullanılabilecek. Sauna ve buhar odaları müşteri kabul edebilecek. Düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinliklerde 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek. Yurt dışı tatillerine izin verilecek.

GLASGOW KENTİ NORMALLEŞMEDEN MUAF

Öte yandan İngiltere’de başlayan normalleşme sürecinde İskoçya ve Galler de dahil edilirken, İskoçya’nın Glasgow kenti ise artan vakalar nedeniyle normalleşmeden muaf tutuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İngiltere normalleşme

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