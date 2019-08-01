HABER

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Kuzeydeki Derbyshire'da yağan aşırı yağmur, büyük bir barajın taşmasına ve duvarda hasara yol açtı. Yetkililer, baraj duvarının altındaki kasaba için tahliye emri verdi.

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

İngiltere'de bir barajın çökme ihtimaline karşı Derbyshire bölgesinde alarm verildi.

Toddbrook Barajı yoğun yağışın ardından taştı, baraj duvarında ise birçok hasar meydana geldi.

Yerel medya, baraj duvarının hemen altında yer alan Whaley Bridge kasabasının tahliye edildiğini bildiriyor.

Derbyshire polisi, attığı uyarı tweetiyle evlerini terk etmeyenlerin acil şekilde Chape Lisesi'ne gelmelerini istedi.

Whale Bridge sakinleri de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla çökme riskinden korktuklarını belirtiyor.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Maas Polonya halkından af dilediMaas Polonya halkından af diledi
Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere panik baraj tahliye derbyshire

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Pakistan'ın pembe tuz tünelleri

Tam 300 kilometre uzunluğunda! Görmek için akın akın geliyorlar

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Bolsonaro, Fransız Bakan ile görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu

Saçını kestirmek için Fransız Bakan ile görüşmesini iptal etti

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.