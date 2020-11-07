İngiltere’de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest

İngiltere’de EuroMillions piyangonsundan 2012 yılında 45 milyon sterlin kazanan Matt Topham, kaynanasına 600 bin sterlinlik hayvan çiftliği hediye etti.

Yerel medyada yer alan haberler göre, Matt Topham 2012’de EuroMillions piyango bileti almaya karar verdi. 7 rakamı da bilen Topham, geçtiğimiz günlerde eşi Cassey Topham'ın annesine olan sevgisini göstermek için 600 bin sterlin değerinde hayvan çiftliği satın aldı.

Yerel medyaya konuşan Topham, " Eşimin annesine olan sevgimi göstermek için hayvan çiftliği satın almaya karar verdim. Kendisi hayvanları çok seviyor" diye konuştu. (DHA)



