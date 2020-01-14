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  4. İngiltere'de polis, teslim olan şüpheliyi darp edip gözaltına aldı

İngiltere'de polis, teslim olan şüpheliyi darp edip gözaltına aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

İngiliz polisi, ellerini havaya kaldırarak teslim olan bir şüpheliyi darp ederek gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Polisten yapılan açıklamada, Mesleki Standartlar Departmanı’nın görüntüleri inceleyeceği belirtildi.

Olay, İngiltere’nin Lancashire bölgesindeki Blackburn kentinde 8 Ocak’ta meydana geldi. Otomobil hırsızlığı yaptığı belirtilen bir kişiyi takibe alan polis, şüpheliyi kaldırımın kenarında durdurdu. Polisi gören şüpheli, ellerini havaya kaldırarak bekledi. Şüphelinin üzerine koşan bir polis memuruysa şüphelinin yere yatmasını işaret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yere yatan şüphelinin üzerine 4 polis memurunun çıktığı ve polislerin şüpheliyi tekme ve yumruklarla darp ettiği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, polisin bu davranışının yasa dışı olduğunu ve bunun doğru bir gözaltı uygulaması olmadığını belirtirken bazı kullanıcılar ise polisleri savundu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Lancashire polisinden yapılan açıklamada, "Bu görüntülerdeki polis memurlarının eylemlerinin neden olduğu endişeyi anlıyoruz. Olaya ilişkin görüntülerin, Profesyonel Standartlar Departmanı tarafından tam olarak incelendiğinden emin olacağız. Şüpheli araç hırsızlığı ve tehlikeli araç kullanmaktan suçlanıyor" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere polis gözaltı

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