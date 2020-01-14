İngiltere'de polis, teslim olan şüpheliyi darp edip gözaltına aldı

Olay, İngiltere’nin Lancashire bölgesindeki Blackburn kentinde 8 Ocak’ta meydana geldi. Otomobil hırsızlığı yaptığı belirtilen bir kişiyi takibe alan polis, şüpheliyi kaldırımın kenarında durdurdu. Polisi gören şüpheli, ellerini havaya kaldırarak bekledi. Şüphelinin üzerine koşan bir polis memuruysa şüphelinin yere yatmasını işaret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yere yatan şüphelinin üzerine 4 polis memurunun çıktığı ve polislerin şüpheliyi tekme ve yumruklarla darp ettiği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, polisin bu davranışının yasa dışı olduğunu ve bunun doğru bir gözaltı uygulaması olmadığını belirtirken bazı kullanıcılar ise polisleri savundu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Lancashire polisinden yapılan açıklamada, "Bu görüntülerdeki polis memurlarının eylemlerinin neden olduğu endişeyi anlıyoruz. Olaya ilişkin görüntülerin, Profesyonel Standartlar Departmanı tarafından tam olarak incelendiğinden emin olacağız. Şüpheli araç hırsızlığı ve tehlikeli araç kullanmaktan suçlanıyor" denildi.

(DHA)

