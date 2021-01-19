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İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayısı

19.01.2021 20:12 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayısı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 bin 355 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 466 bin 849'a yükseldi.

EN YÜKSEK GÜNLÜK RAKAM

Son 24 saatte 1610 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 91 bin 470'e çıktı. Bu, 1325 ölünün kayda geçtiği 8 Ocak'tan sonra görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Bir günde 556 bin 689 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 62 milyon 357 bin 805 oldu.

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Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 946 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 916'sı yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 4 milyon 266 bin 577'ye ulaştı.

MUTASYON SONRASI CİDDİ ARTIŞLAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens İngiltere'de her 30 saniyede bir yeni tip Kovid-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığını aktarmıştı. (AA)


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