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İngiltere'de siyahi adama polis şiddeti! 'Bırak beni, boynumdan çekil'

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2020 01:35 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra’da siyahi bir adama polisin şiddet uyguladığı görüntüler ülke gündemine oturdu. Görüntülerde siyahi adamın polise, "Bırak beni, boynumdan çekil, hiçbir şey yapmadım" dediği duyuluyor. Görüntüler, ABD’de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u getirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Finsbury Park Metro İstasyonu yakınlarında Perşembe günü yerel saat ile 18:30’da polis siyahi bir adamı silah bulundurma şüphesi ile gözaltına almaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise olayı anbean telefonları kaydetti. Görüntülerde polisin siyahi adamı yere yatırdığı ve dizi ile boynuna baskı uyguladığı görülüyor.

"BIRAK BENİ, BOYNUMDAN ÇEKİL"

Siyahi adamın ise polise "Bırak beni, boynumdan çekil, hiçbir şey yapmadım" diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, olay ülke gündemine oturdu. Görüntüler akla ilk olarak, ABD’de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u getirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis Komiseri Yardımcısı Stephen House, yaptığı açıklamada görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu ifade ederken, bazı gözaltı tekniklerinin ise çok endişe verici olduğunu dile getirdi. House, görüntülerdeki polislerden 1’inin askıya alındığını, diğerinin ise operasyonel görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Komiser Yardımcısı, şüphelinin hala gözaltında olduğunu aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI: BU ÜZÜCÜ OLAYDAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUM

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ise yaptığı açıklamada "Bu üzücü olaydan derinden endişe duyuyorum ve bunu acil bir durum olarak Metropolitan Polisi'nin üst düzey yetkilileriyle gündeme getirdik. Olayın Metropolitan tarafından hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Öte yandan, ABD’de siyahi George Floyd polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından küresel çapta ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar başlamıştı.

(İHA)

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