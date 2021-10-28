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İngiltere'de skandal rapor: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor

28.10.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın askerlere yönelik istismarın gündemde olduğu İngiltere'de askeri bir dergi tarafından yapılan araştırma, İngiliz ordusundaki kadınların zorbalık, cinsel taciz ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını gösterdi. Buna göre, İngiliz ordusundaki kadın askerlerin yaklaşık yüzde 22’sinin cinsel tacize uğradığı ortaya konuldu.

İngiltere'de skandal rapor: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor

Askeri tıp dergisi BMJ’nin yayınladığı rapora göre kadın askerlerin yaklaşık yüzde 22’si cinsel tacize uğradığını, yüzde 23’ü duygusal zorbalığa maruz kaldığını ve yüzde 3,3'ü ise fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı. Araştırmada elde edilen sonuçlar, kötü muameleye maruz kalma ihtimali en yüksek grubun gençler olduğunu da ortaya koydu.

16 BİN 500 KADIN GÖREV YAPIYOR

İngiltere ordusundaki istismara yönelik araştırma, İngiltere Savunma Bakanlığının temmuz ayında ilk kez ordu mensuplarının bu tür araştırmalara katılmalarını yasaklayan kuralı kaldırması ile başlamıştı. Kadın askerlerin ifadelerinden elde edilen veriler ışığında parlamentoda konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerdeki Kadınlar Komitesi’nin Başkanı Sarah Atherton konuyla ilgili olarak, “Duyduğumuz hikayeler, kadınlar için zor bir tablo çiziyor. Orduda istismara uğrayan bir kadın, sesini çıkarmanın kariyerine zarar vereceği korkusuyla faille birlikte yaşamak ve çalışmak zorunda kalıyor” dedi.

İngiltere ordusunda şu anda yaklaşık 16 bin 500 kadın görev yapıyor ve kadın askerler, ordu personelinin yaklaşık yüzde 11'ini oluşturuyor.

''KADIN ASKERLERİN 3'TE 2'Sİ İSTİSMARA UĞRUYOR''

İngiltere Parlamentosu’nun konuya ilişkin temmuz ayında yayınladığı bir raporda da kadın askerlerin 3'te 2'sinin istismara ve zorbalığa uğradığı belirtilmişti. İngiltere Silahlı Kuvvetleri’ndeki kadınlara yönelik istismara ilişkin soruşturmada ifade veren 4 bin 106 eski asker ve mevcut kadın personelin yüzde 62'sinin "kabul edilemez davranışlara" tanık olduğunu veya bu davranışlara maruz kaldığını söylediği bilgisi de raporda yer almıştı. İfade veren bazı kadınların cinsel yaklaşımları reddettikleri için zorbalığa maruz kaldıklarını veya arkadaşlarının erkekler tarafından saldırıya uğradığına tanık olduklarını ortaya koyan raporda, kadınların söz konusu saldırıları bildirmekten çok korktukları vurgulanmıştı. Raporda ayrıca kadınların yüzde 11'inin son 12 ay içinde cinsel tacize uğradığı belirtilirken, söz konusu oranın erkeklerde yüzde 1'den daha az olduğu aktarılmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere taciz
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