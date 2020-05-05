HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de sosyal mesafeyi ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti

İngiltere'de sosyal mesafeyi ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 23:47 | Son Güncelleme

İngiltere’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal eden bilim kurulu üyesi, kuruldaki görevinden istifa etti.

İngiltere'de sosyal mesafeyi ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti

Londra merkezli Imperial College’da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, İngiltere’de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren bilim kurulundaki görevini bıraktı.

Ferguson’ın, sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basınındaki haberlerde kadının, başka biriyle evli olduğu, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmişti.

The Telegraph gazetesine istifasıyla ilgili açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyledi.

Ferguson, davranışına gerekçe olarak Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.

RAPORU, HÜKÜMET POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Matematiksel Biyoloji uzmanı da olan Ferguson, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması halinde ülkedeki ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini iddia eden bilimsel raporun mimarı olarak biliniyor.

Imperial College’da hazırlanan rapor, salgının başlangıcında “sürü bağışıklığı” stratejisini benimseme eğilimindeki İngiliz hükümetinin tutum değiştirmesine yol açmıştı.

İngiliz medyasında sık sık beyanatları yer alan Ferguson’ın halka tedbirlere uymanın önemini anlatırken, kendisinin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tepki çekmişti.

Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle Ferguson'a, "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabı takılmıştı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
'Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı''Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı'
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

TFF, olağanüstü toplanıyor!

TFF, olağanüstü toplanıyor!

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
BAE'de gökdelende büyük yangın

BAE'de gökdelende büyük yangın

Hafter milislerine ağır darbe! Vatiyye Hava Üssü tamamen kuşatıldı

Libya ordusu Vatiyye Hava Üssü'nü kuşattı

İnceleme sonrasında ortaya çıktı! New York'ta bakım evlerinde 1700 ölüm daha

Korkunç gerçek inceleme sonrasında ortaya çıktı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi

Fransa'da can kaybı 25 bin 531'e yükseldi

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

DSÖ'den koronavirüse karşı ilaç geliştirme çabalarıyla ilgili açıklama

DSÖ'den 'geleneksel tıp' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.