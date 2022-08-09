İngiltere'de su kullanımına kısıtlama! 'Hortum kullanma yasağı' geliyor

İngiltere'de Londra dahil, ülkenin güneyinde birçok bölgede 15 milyon kişiye hizmet veren Thames Water, gelecek haftalarda "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı.

Şirketin kısıtlama kararında İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi. "Yasal prosedürler" nedeniyle kısıtlamanın hangi tarihten itibaren uygulamaya konacağı belirtilmedi.

ÜÇÜNCÜ DERECEDE SICAKLIK UYARISI

Öte yandan, ekime kadar sürebileceği belirtilen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor. İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı.

Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, "İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı", Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen "en kurak temmuz" oldu.

1935'TEN BU YANA EN SICAK TEMMUZ AYI

Meteoroloji servisine göre İngiltere bu yıl, 1935’ten bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı. Ülkede 19 Temmuz’da hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji Servisi de bu hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini, sıcaklığın Temmuz ayında kaydedilen rekor seviyenin altında olacağı, ancak sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu. (AA-İHA)



