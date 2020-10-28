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İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

İLGİNÇ HABERLER  | 28.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Milton Keynes şehrinde tarlanın ortasında cinsel ilişkiye girmek isteyen çift, beklemediği bir durumla karşılaştı. Fantezi yapmak isteyen çiftin başına gelenler duyanları şaşırttı.

İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
Milton Keynes şehrinde bir çift, arabalarını tarlaya çekip cinsel ilişkiye girdi. Çift, ilişkiye girdiği sırada araba çamura saplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri arabanın ancak çekici ile çıkarılabileceğini söyleyince olay yerine çekici çağrıldı.

İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
Uzun uğraşlar sonucu araba çamura battığı yerden çıkarıldı. Arabayı sıkıştığı yerden çıkaran çekici şirketinin yetkilisi, sosyal medyada hesabından sıkışan mavi arabanın fotoğrafını paylaşarak "Bu güne kadar, en komik yardım çağrısını" aldık dedi.

İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
Kadın ve adam, çekici araçlarını çekerken tanınmamak için yüzlerini maskeleri ile kapattılar.

İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
Araba sıkıştığı yerden çıkarılırken, olay yerine gelen arsa sahibi çiftçi, çifte büyük bir tepki gösterdi. Polis, ikiliye çiftçinin arsasını izinsiz kullandıkları gerekçesi ile para cezası verdi.

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