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İngiltere'de tedirgin eden Omicron gelişmesi! Alarm seviyesi yükseltildi

12.12.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiği bildirildi.

İngiltere'de tedirgin eden Omicron gelişmesi! Alarm seviyesi yükseltildi

İngiltere Başsağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Güvenliği Kurumunun tavsiyesi ve ülkede Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Omicron varyantının şiddetine ilişkin verilerin gelecek haftalarda daha netleşeceği belirtilen açıklamada, ancak yeni varyant nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak Kovid-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz." ifadesine yer verildi.

Beş kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor.

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OMICRON VARYANTI 25 BİN İLA 75 BİN ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'de dün 633 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkmıştı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor. (AA)


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