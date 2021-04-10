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İngiltere’de uzmanlardan uyarı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız

10.04.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde endişe, depresyon ve yeme bozuklukları gibi şikayetlerle hastaneye giden 18 yaş altı gençlerin sayısında kritik artış görüldüğü açıklandı. Uzmanlar, ülkenin bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere’de uzmanlardan uyarı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız

İngiltere’de koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken bilim insanları, yaklaşan bir akıl sağlığı krizini işaret etti. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nin yaptığı araştırmada, 2019 yılında Nisan-Aralık ayları arasında 18 yaş altı 292 bin 212 gencin, endişe, depresyon ve yeme bozuklukları gibi şikayetlerle hastaneye gittiği, ancak 2020 yılında aynı aylarda bu sayının 80 bin 226 artarak 372 bin 438’e yükseldiği ifade edildi. Bu kapsamda bu şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısının 2019 yılına oranla yüzde 28 arttığı aktarıldı. Öte yandan, 2019 yılında aynı aylar arasında acil müdahale gereken gençlerin sayısı 15 bin 417 olarak açıklanırken bu sayı 2020’de 18 bin 269’a yükseldi.

"AKIL SAĞLIĞI KRİZİNİN KAPSAMI KORKUNÇ"

Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nden yapılan açıklamada, "Akıl sağlığı krizinin kapsamı korkunç. Durum iyileşmeden önce muhtemelen çok daha kötüye gidecek. Sağlık hizmetleri, yardıma ihtiyaç duyan çok sayıda insan tarafından 'istila edilme' konusunda çok gerçek bir risk altındadır" denildi.

"SALGIN, ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI BOZDU"

Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nde görevli Bernadka Dubicka, söz konusu akıl sağlığı sorunlarının salgın nedeniyle artış gösterdiğini ifade etti. Dubicka, "Okulların kapanmasının, bozulan arkadaşlıkların ve salgının neden olduğu belirsizliğin çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye tanık oluyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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