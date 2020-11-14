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  4. İngiltere'de yaşlı sürücü 1 dakikada 6 kez kaza yaptı

İngiltere'de yaşlı sürücü 1 dakikada 6 kez kaza yaptı

14.11.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de 70 yaşındaki bir sürücü, bir dakikada 6 kez kaza yaptı. Dönüş yaptığı sırada çöp kutusuna çarpan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek trafikteki ve park halindeki araçlara, son olarak da duvara çarptı.

Kaza, İngiltere’nin Birmingham kentindeki Handsworth bölgesinde meydana geldi.

Aracıyla sağa dönmeye çalışan 70 yaşındaki sürücü, çöp kutusuna çarptı. Panik olan sürücü, aracı geri hareket ettirerek park halindeki araca sürttü ve daha sonra yolun ortasında duran başka bir araca çarptı. Daha da panik olan sürücü, hızla aracı ileriye doğru hareket ettirerek, daha önce çarptığı otomobilin arkasında bekleyen diğer otomobile de çarptı. Bu sırada ilk çarptığı araçtan inen sürücünün uyarılarına rağmen aracı hareket ettiren yaşlı adam, kaldırıma çıkarak direğe çarptı ve son olarak da bir binanın duvarına çarparak durabildi.

İngiliz medyası, 70 yaşındaki sürücünün hafif yaralandığını duyurdu. Kaza anları ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA)

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